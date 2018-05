Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2015, rezervele de gaze naturale din productia onshore erau in jurul a 100 de miliarde de metri cubi. Ulterior, Romgaz a mai facut o descoperire, in anul 2017, la Caragele, estimarile zacamantului fiind de 25 – 27 de miliarde de metri cubi de gaze. De-asemenea, si OMV-Petrom a anuntat la inceputul…

- Exista posibilitatea reala de a deveni dependenti de gazele din import daca factorii politici de decizie nu vor accelera procesul birocratic pentru a asigura un cadru fiscal predictibil pentru producatorii de gaze din apele de mare adancime din Marea Neagra.

- Deputatul Constantin Codreanu, Președinte al Comisiei pentru comunitațile de romani din afara granițelor țarii, impreuna cu deputatul Petru Movila, vicepreședinte al Grupului parlamentar al PMP, și alți numeroși colegi parlamentari au inițiat un proiect de lege care va deschide piața muncii din Romania…

- Piața IT&C din Romania a cunoscut o evoluție impresionanta in 2017. Telefoanele mobile sunt cele care conduc topul ratelor de creștere cu peste 25%. Presiunea asupra marjelor de profit ramane o caracteristica dominanta a intregului sector, arata un studiu Euler Hermes.

- Peste 3 milioane de romani traiesc in alte state europene, chiar daca salariile din Romania au crescut cu 50% in ultimii cinci ani. Numarul romanilor care au emigrat in alte tari europene a crescut cu circa 40% in ultimii cinci ani, in ciuda cresterilor salariale inregistrate in Romania, o situatie…

- In Europa, existența obligațiilor de tranzacționare a gazelor naturale pe piețe centralizate sau alte forme de licitații deschise reprezinta o excepție mai mult decat o regula generala, potrivit unei analize publicate de compania de consultanța Deloitte Romania. Exista in prezent trei țari cu obligații…

- Guvernul Angelei Merkel este interesat sa dezvolte in Germania o industrie a gazelor naturale lichefiate, de la zero, pentru a reduce dependenta tarii de gazele rusesti, potrivit Bloomberg . Noua coalitie care formeaza Guvernul va crea o strategie privind realizarea infrastructurii necesare, pentru…

- ”Pentru atingerea acelui moment de decizie finala de investitie pentru productia de gaze din perimetrul Neptun, pe langa elementele tehnice, operationale, de fiscalitate, generate de mediul din piata de gaze, avem nevoie de a prezenta posibilitatea de monetizare a productiei din Marea Neagra. Acest…