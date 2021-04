Presiunea pusă pe comerțul internațional duce la tot mai multe greșeli: Peste 1.000 de containere au căzut anul acesta în mare Containerele maritime puse unele peste altele pe navele uriase care transporta orice, de la anvelope la telefoane mobile, încep sa cada peste bord într-un ritm alarmant, astfel ca marfuri în valoare de milioane de dolari ajung pe fundul marii odata ce intensificarea presiunilor pentru urgentarea livrarilor creste riscul unor greseli, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres.

Industria de shipping se confrunta cu cea mai mare crestere a containerelor pierdute pe mare din ultimii sapte ani. Peste 3.000 de containere au cazut în mare anul trecut si peste 1.000 au avut aceeasi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

