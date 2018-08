Presiunea aerului de la bordul staţiei spaţiale, restabilită după o posibilă ciocnire cu un micrometeorit Presiunea aerului de la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS) a fost restabilita in totalitate dupa o posibila coliziune cu un micrometeorit, a anuntat vineri agentia spatiala rusa Roscosmos, citata de DPA.



Presiunea aerului este ''in parametri prevazuti'', a indicat Roscosmos in cadrul unui comunicat.



''Nimic nu ameninta siguranta sau sanatatea echipajului'', se precizeaza in document.



O microfisura la nivelul sectiunii rusesti a statiei spatiale ar fi fost cauzata de un ''micrometeorit'', dupa cum a declarat…

Sursa articol: agerpres.ro

