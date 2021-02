Presiune scăzută la apă! Se spală rețelele! Miercuri, 17 februarie 2021, intre orele 8 și16, se vor efectua lucrari de spalare și igienizare a rețelei de apa și a rezervorului de inmagazinare din localitatea Surducu Mic. Lucrarea face parte din programul de intreținere curenta. “Pe perioada lucrarilor, este posibil ca presiunea din rețeaua de distribuție a localitații sa fie mai scazuta. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure. Deoarece aceasta perturbare va fi de scurta durata, recomandam clienților sa nu foloseasca apa in scopuri menajere, pana la limpezirea… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 17 februarie, intre orele 8-16 se vor efectua lucrari de spalare și igienizare a rețelei de apa și a rezervorului de inmagazinare din localitatea Surducu Mic. Lucrarea face parte din programul de intreținere curenta. In perioada lucrarilor, este posibil ca presiunea din rețeaua de distribuție…

- Miercuri, 10 februarie, intre orele 9-16 se vor efectua lucrari de spalare a bazinului de aerare din Statia de Tratare Recaș. Lucrarea face parte din programul de intreținere curenta. Pe toata perioada lucrarilor, este posibil ca presiunea din rețeaua de distribuție a localitații sa fie mai scazuta.…

- Oana Roman le-a raspuns internauților clar și raspicat. In urma carei acuzații a izbucnit fosta prezentatoare de televiziune? Vedetei nu i-a venit sa creada ce i-a scris unul din urmaritorii sai de pe rețelele de socializare. Oana Roman a izucnit nervos dupa o acuzație din partea unui fan Rețelele de…

- In perioada 14 – 15 ianuarie 2021, in intervalul orar 09 – 13, se vor efectua spalari ale retelelor de apa din localitatile Racovita, Hitias si Ficatar, anunta Aquatim. Tot pana vineri sunt programate lucrari, in intervalul orar 09 – 13, si in localitatile Jabar, Sinersig, Gavojdia, Lugojel si Jena.…

- In perioada 6-8 ianuarie sunt programate spalari ale rețelelor de distribuție in mai multe localitați timișene. Astfel, presiunea apei va fi scazuta in aceste localitați, in perioadele menționate, dupa cum urmeaza: – Padureni, miercuri, 6 ianuarie, 9-15; – Livezile și Dolaț, joi, 7 ianuarie, 9-15; –…

- Aquatim anunta ca presiunea apei va fi scazuta in Lugojel si Gavojdia, miercuri si joi, 9 si 10 decembrie. Spalarile sunt programate in cele doua zile in intervalul orar 9-14. In perioadele mentionate vor fi spalate si igienizate retelele de distributie din localitatile respective. Spalarea conductelor…

- Plata calatoriei cu autobuzele din municipiul Buzau se poate face inclusiv prin trimiterea unui SMS la 7494 cu textul L, urmat de numarul liniei. In maximum 30 de secunde veti primi un SMS de confirmare a activarii titlului de calatorie care va conține un cod de control. Veti comunica acest cod de control,…

- Iarna iși intra in drepturi. In nordul țarii au cazut primii fulgi. Rețelele sociale au fost impinzite de fotografii și clipuri video care au imortalizat prima ninsoare. Meteorologii au anunțat despre caderea primilor fulgi inca de ieri, iar aceștia nu au intirziat sa apara in regiuni precum Rezina,…