- Miercuri, 7 iulie, intre orele 8-16, se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in Sanovita si Ghizela. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta, anunta Aquatim. Spalarea conductelor din reteaua de distributie urmareste sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile…

- Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de apa. In intervalul 21-25 iunie, zilnic intre orele 9-15, in localitatea Cenad se va efectua…

- Miercuri, 2 iunie, și joi, 3 iunie, intre orele 9-14, in localitatea Cenad se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte…

- Aquatim anunta ca in zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, miercuri, 26 mai, intre orele 8-15, in Petroasa Mare presiunea apei va fi scazuta, iar joi, 27 mai, intre orele 8-15, in satul Padureni (comuna Victor Vlad Delamarina)…

- In 26 mai, intre orele 8-15, in localitatea Buziaș se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua de distribuție urmarește sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și este o parte a activitații desfașurate…

- In zilele de 25 și 26 mai, intre orele 8-15, in localitatea Buziaș se va efectua spalarea rețelei de distribuție. De asemenea, pe 25 mai, intre orele 8-15, in localitatea Dragomirești se va efectua spalarea rezervorului de inmagazinare și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei…

- Miercuri, 21 aprilie, intre orele 8-16, in localitatea Faget se vor efectua lucrari de spalare și dezinfectare a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta pe strazile Gheorghe Doja, Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, George Garda, George Coșbuc și Cloșca. In zilele…