In zilele de 25 și 26 mai, intre orele 8-15, in localitatea Buziaș se va efectua spalarea rețelei de distribuție. De asemenea, pe 25 mai, intre orele 8-15, in localitatea Dragomirești se va efectua spalarea rezervorului de inmagazinare și a rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. Spalarea conductelor din rețeaua

Sursa articol si foto: gazetadinvest.ro

