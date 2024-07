Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 16 iulie, intre orele 8-12 se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Știuca pentru lucrari de mentenanța la pompa din foraj. Miercuri, 17 iulie, intre orele 8-16 se va opri furnizarea apei in Curtea pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuțieț și a bazinului de inmagazinare. Lucrarile…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea rețelei de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare in mai multe localitați. Pe durata lucrarilor, miercuri, 10 iulie, intre orele 8-16 se va opri apa in Faget, intre orele 8-14 se va opri apa in Coșava, iar intre orele 9-15 se va opri apa in Padureni.…

- Luni, 10 iunie, intre orele 9-14 se va intrerupe alimentarea cu apa in localitatea Recaș pentru lucrari de mentenanța la Stația de Tratare. In perioada 10-14 iunie, zilnic intre orele 9-15, in Giarmata se va opri furnizarea apei pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție. Lucrarile de spalare…

- Joi, 6 iunie, intre orele 8-16 se va intrerupe furnizarea apei in Farașești pentru lucrari de spalare a rețelei de distribuție și a bazinului de inmagazinare. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul…

- Aquatim continua efectuarea lucrarilor de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare a apei, in localitațile din Timiș. Astfel, miercuri, 22 mai, intre orele 8-16 se va intrerupe furnizarea apei in Belinț, iar intre orele 9-14 se va opri apa in Gruni.…

- Din motive tehnice, lucrarile de spalare din Nițchidorf au fost reprogramate pentru 23 mai, cand intre orele 9-14 se va intrerupe furnizarea apei in localitate. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in…

- Miercuri, 22 mai, intre orele 8-16 se va intrerupe furnizarea apei in Belinț, iar intre orele 9-14 se va opri apa in Gruni pentru lucrari de spalare a rețelelor de distribuție și a bazinelor de inmagazinare. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt…

- Luni, 20 mai, intre orele 8-16 se va executa o conectare de conducte pe strada Avram Imbroane. Lucrarile fac parte din proiectul CL12 – Execuție rețele de apa și canalizare Timișoara Nord – Lot 2, iar pe durata lor se va intrerupe furnizarea apei la blocurile din zona UMT și magazinul Profi, iar la…