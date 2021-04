Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, intre orele 8 și 15, in localitatea Chevereșu Mare se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. In zilele de 20 și 21 aprilie, intre orele 8-15, in localitatea Oloșag se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor,…

- In 19 aprilie, intre orele 8 și 15, in localitatea Chevereșu Mare se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. In zilele de 20 și 21 aprilie, intre orele 8-15, in localitatea Oloșag se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe durata…

- Luni, 19 aprilie, intre orele 8-15, in localitatea Chevereșu Mare se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor, presiunea apei va fi scazuta. In zilele de 20 și 21 aprilie, intre orele 8-15, in localitatea Oloșag se vor efectua spalari ale rețelei de distribuție. Pe durata…

- Miercuri, intre orele 8-16, se va sista livrarea apei in localitatea Chizatau, datorita lucrarilor de spalare și dezinfectare a rezervorului și rețelei de apa. Tot miercuri, intre orele 9-14, presiunea va fi scazuta in localitațile Poieni, Crivina de Sus și Pietroasa, datorita lucrarilor de spalare…

- Miercuri, in Giarmata se va pune in funcțiune noul grup de pompare de la Gospodaria de apa. Investiția din fonduri proprii ale Aquatim se ridica la 70.000 lei plus TVA. Grupul de pompare este compus din trei pompe, dintre care una de rezerva, și are o capacitate de 40 metri cubi pe ora. Pe durata […]…

- Razvan Cherecheș, profesor de sanatate publica in cadrul UBB, a explicat ca exista șanse ca dupa vaccinare, sa fim testați pozitiv cu noul coronavirus, chiar daca am efectuat atat prima doza, cat și rapelul. Specialistul a aratat insa, ca in acest caz, probabilitatea ca simptomele sa se manifeste este…

- In perioada 22–26 martie, se va efectua zilnic spalarea profesionala a rețelei de apa potabila in Liebling. Din acest motiv, consumatorii din localitatea menționata mai sus vor avea presiune redusa la robinete. La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- Aquatim anunta ca astazi, intre orele 9.00 si 15.00, se reduce distribuția apei potabile din Stația de Pompare a Apei (STA) Urseni, pentru realizarea unor lucrari de modernizare in perimetrul Stației de Conexiuni din STA Urseni. STA Bega și STA Ronaț vor suplimenta debitul redus din STA Urseni. Ca…