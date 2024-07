Stiri pe aceeasi tema

- MIERCURI: Mai multe strazi din centrul municipiului Alba Iulia raman FARA apa potabila. Lucrari de cuplare a rețelei pe strada Mihail Kogalniceanu MIERCURI: Mai multe strazi din centrul municipiului Alba Iulia raman FARA apa potabila. Lucrari de cuplare a rețelei pe strada Mihail Kogalniceanu SC APA…

- Ministerul Apararii din Taiwan a raportat joi 35 de aeronave chineze detectate in jurul insulei in 24 de ore, dupa mai multe intruziuni de la investirea la Taipei a noului presedinte Lai Ching-te, scrie AFP, relateaza News.ro.Sapte nave au fost, de asemenea, reperate in 24 de ore, pana la 06.00 joi…

- ADVERTORIAL. Din 6 iunie, timișorenii au o noua destinație de cumparaturi unde vor gasi permanent prețuri mici! Cu mesajul „Jos cu prețurile!”, ATAC Hiper Discount by Auchan propune o strategie agresiva de prețuri mici zi de zi, inclusiv politici de preț tip „cascada” prin care platești mai puțin pe…

- Mai mulți oficiali și diplomați au UE nu vor sa se lase atrași in competiția cu NATO pentru funcțiile de nivel inalt. Unii oficiali și diplomați considera ca Iohannis urmarește un joc lung și folosește oferta NATO pentru a obține un alt rol de conducere in cadrul UE

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a semnat in aceasta dimineața autorizația de construire pentru inființarea rețelei de gaz metan in comunele Vadu Moldovei și Preutești. Este vorba de o rețea de 124,7 km, cu o durata de execuție a lucrarilor de 36 de luni. Se construiește o…

- Compania Nationala "Posta Romana" (CNPR) informeaza ca a inceput livrarea pensiilor din data de 27 aprilie, cu cinci zile inainte de calendarul lunar pentru distribuirea acestora, si estimeaza ca pana la sfarsitul zilei de 3 mai se va apropia de...

- Primaria Orașului Baia Sprie aduce la cunoștința locuitorilor sai și a celor interesați de dezvoltarea infrastructurii locale ca au fost demarate lucrari de extindere a rețelelor de apa și canalizare in oraș. Aceste lucrari vizeaza imbunatațirea și extinderea rețelelor existente de apa și canalizare…

- In zilele de 15, 16 și 17 aprile 2024 Aquabis face spalari la rețelele de distribuție și aducțiune precum și a rezervoarelor de apa potabila in localitațile Anieș, Rodna și Maieru. „Anunțam abonați din Anieș, Rodna și Maieru ca apa este hiperclorinata și nu este buna de baut. Va mulțumim pentru ințelegere…