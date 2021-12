Presiune redusă la apă, în două localități Aquatim va efectua și in aceasta saptamana lucrari de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție a apei, in mai multe localitați. Astfel, luni, 6 decembrie, se vor efectua lucrari in localitațile Pietroasa și Bethausen, iar presiunea apei va fi scazuta in intervalul orar 8-16. „Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție”, au anunțat reprezentanții Aquatim. Cand apa revine la robinete, este posibil sa fie tulbure… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aquatim a anunțat ca luni, 22 noiembrie, in Faget se vor efectua lucrari de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție a apei. Astfel, intre orele 8-16, presiunea apei va fi scazuta pe strazile Ștefan cel Mare, Dorobanților, Calea Bichigiului, Sebastian Olariu, Gheorghe Doja, George…

- Aquatim va efectua și in aceasta saptamana lucrari de spalare și igienizare a rețelelor de distribuție a apei, in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 9-14, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta in localitațile: Lugojel – in 15 și 16 noiembrie,…

- Aquatim a anuntat noi lucrari in mai multe localitati din zona Lugoj – Faget. Astfel, pentru spalarea retelei de distributie, vineri, 12 noiembrie, intre orele 8-16, se va opri apa in Balint, Targoviste si Ohaba Lunga, iar in Faget presiunea apei va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure…

- Pentru spalarea rețelei de distribuție, vineri, 12 noiembrie, intre orele 9-15, se va intrerupe furnizarea apei in Liebling, Cerna și Iosif. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte a activitații desfașurate de Aquatim in cadrul mentenanței…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 8-15, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 9 noiembrie in Ohaba-Forgaci și Boldur, pe 10 noiembrie in Pietroasa Mare și Chevereșu Mare,…

- In zilele urmatoare, Aquatim va efectua spalarea și igienizarea rețelei de distribuție in mai multe localitați. Lucrarile vor avea loc in intervalul orar 8 – 15, iar pe durata lor presiunea apei va fi scazuta pe 9 noiembrie in Ohaba-Forgaci și Boldur, pe 10 noiembrie in Pietroasa Mare și Chevereșu Mare,…

- In zilele urmatoare se va efectua spalarea si igienizarea retelei de distributie in mai multe localitati. Ca urmare, miercuri, 15 septembrie, intre orele 8-16, presiunea apei va fi scazuta in Cladova, Cutina si Faget, pe strazile Spitalului, Gheorghe Doja, George Cosbuc, Mihai Eminescu, Calea Lugojului…

- Miercuri, 8 septembrie, intre orele 9 și 14, in cartierul Aeroport se vor face lucrari de spalare și dezinfecție a turnului de apa și a rețelei de distribuție. In acest interval, presiunea va fi scazuta. Lucrarile de spalare urmaresc sa asigure o calitate corespunzatoare a apei potabile și sunt o parte…