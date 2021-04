PRESIUNE mare în Ministerul Sănătății: Testele antigen au fost UN EȘEC Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat ca in cele opt saptamani de scoala au fost folosite mai putin de 2% din numarul total de teste antigen rapide puse la dispozitie pentru testarea in scoli, ceea ce reprezinta un “un insucces major”. “Doua au fost cauzele acestui insucces major: 1. Lipsa de personal medical sau indisponibilitatea acestuia pentru administrarea testelor antigen rapide.2. Acest tip de teste sunt considerate de foarte multi parinti ca fiind “invazive”/ traumatizante pentru copii, mai ales pentru cei de varsta mica. Drept urmare, parintii nu si-au dat acordul pentru testarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

