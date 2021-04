Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul secret FSB din Rusia a anuntat sambata, 17 aprilie, ca a fost dejucat un atac asupra presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko, relateaza DPA, citata de Agerpres.FSB si serviciile de securitate belaruse au arestat doi barbati la Moscova. Unul dintre ei avea de asemenea si cetatenie americana.De…

- Fostul secretar al apararii american Mark Esper este de parere ca Statele Unite ar trebui sa desfasoare mai multe trupe in zona Marii Negre, pentru a descuraja potentiala agresiune din partea Rusiei, pe fondul tensionarii relatiilor dintre Washington si Moscova, transmite Reuters, citat de Agerpres.…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Joe Biden, ar fi convenit "sa continue dialogul" in beneficiul securitatii globale, anunța Kremlinul. Intr-o convorbire telefonica, Biden i-a propus omologului rus organizarea unei reuniuni la varf in viitorul apropiat, insa nu a fost comunicat…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a oferit un weekend in taigaua siberiana, unde a condus un vehicul tot-teren si s-a plimbat prin zapada insotit de ministrul apararii, Serghei Soigu, a comunicat duminica Kremlinul, transmite AFP. Imbracati cu haine groase si cu capetele descoperite,…

- CHIȘINAU, 24 feb – Sputnik. Kremlinul este mulțumit de rezultatele negocierilor dintre președinții Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, a declarat purtatorul de cuvant al liderului rus Dmitri Peskov. "In general, aceasta intalnire a fost foarte utila, foarte oportuna, constructiva și sincera...…

- CHIȘINAU, 22 feb – Sputnik. Președinții Rusiei și Belarusului, Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko, au plecat sa schieze la Krasnaia Poleana dupa intrevederea oficiala. Cei doi lideri s-au deplasat spre pista cu scutere de zapada. Lukașenko s-a rupt inainte și a ajuns primul, insa la coborare…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, dupa acordul la care s-a ajuns in extremis in aceasta saptamana intre Moscova si Washington pentru salvarea acestui text, relateaza AFP si Reuters.…

- Prin urmare, Vladimir Putin și Joe Biden au ordonat subalternilor sa pregateasca documentul de urgența. Președinții Rusiei și Statelor Unite au discutat la telefon. Și in urma acestei discuții telefonice a fost deblocata situația. In ce condiții va fi prelungit acordul? Și ce presupune el pentru…