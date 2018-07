Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a discutat sambata la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin despre eliberarea "detinutilor politici" ucraineni din Rusia, intre care se numara cineastul Oleg Sentov, aflat in greva foamei, a anuntat intr-un comunicat presedintia ucraineana, transmit AFP…

- Premierul ucrainean, Volodimir Groisman, a amenintat luni ca va demisiona daca parlamentul nu isi va da acordul in favoarea crearii unui tribunal special anticoruptie, care urmeaza sa fie supusa la vot joi, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.Legea pentru crearea unui astfel de tribunal…

- Petro Poroșenko, președintele Ucrainei, a publicat un twett in care face publica intenția statului ucrainean de a construi un pod peste Dunare.Anunțul a fost facut cu ocazia ceremoniei darii in exploatare a unui pod pe autostrada Odesa-Reni. Petro Poroșenko a mai precizat ca autoritațile…

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, se afla intr-o vizita oficiala in Spania. El se va intalni cu regele Felipe al 6-lea, cu noul premier Pedro Sanchez si cu presedintele Camerei Deputatilor, Ana Maria Pastor.

- In prima sa conferinta de presa dupa ce s-a stabilit in Olanda, fostul presedinte gruzin Mihail Saakasvili a cerut marti tarilor europene sa il sanctioneze pe presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, transmite AFP. Porosenko l-a numit in 2015 pe Saakasvili guvernator al regiunii ucrainene Odesa. In Georgia,…

- Presedintele german, Frank-Walter Steinmeier, si-a exprimat sprijinul pentru integritatea teritoriala a Ucrainei dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean, Petro Porosenko, marti la Kiev, scrie agerpres.ro.

- Polonia, Republica Ceha, Ungaria si Slovacia, care formeaza Grupul de la Visegrad (V4) trebuie sa dea dovada de unitate ferma in cadrul Uniunii Europene pentru a-si promova interesele comune, a declarat joi la Varsovia presedintele ceh Milos Zeman, dupa discutii cu omologul sau polonez Andrzej Duda,…