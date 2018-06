Presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, informeaza Administratia Prezidentiala. Pe 23 aprilie, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea si completarea Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, propunere legislativa trimisa la reexaminare ca urmare a Deciziei CCR din 23 ianuarie 2018. "Am avut o obiectie de neconstitutionalitate a Legii 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, obiectie ridicata de presedinte, pe care am admis-o si am stabilit…