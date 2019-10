Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 30 octombrie a.c., decretul privind eliberarea din funcția de procuror in cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul teritorial Sibiu a Laurei Codruța Kovesi, ca urmare a numirii sale…

- Se va intoarce la DIICOT Sibiu, conform gradului profesional Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, marti, eliberarea din functia de procuror a Laurei Codruta Kovesi, dupa numirea in functia de procuror-sef la Parchetul European. Totodata, CSM a aprobat cererea…

- Consiliul Superior al Magistraturii a decis, marti, sa inainteze presedintelui Klaus Iohannis propunerea de eliberare din functia de procuror a Laurei Codruta Kovesi, dupa numirea in functia de procuror sef european. Sectia pentru procurori a CSM a luat in discutie o cerere in acest sens…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat, marti, eliberarea din functia de procuror a Laurei Codruta Kovesi, dupa numirea in functia de procuror-sef la Parchetul European. Totodata, CSM a aprobat cererea ei privind rezervarea postului de la DIICOT Sibiu unde…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind eliberarea din functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a lui Felix Banila ca urmare a demisiei, informeaza Administratia Prezidentiala. Seful statului…

- Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism este imputernicit sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: La data de 18.09.2019, Institutul Național de Medicina Legala ”Mina Minovici” a transmis DIICOT –…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, doua decrete privind eliberarea din functie a unor magistrati, a anuntat Administratia Prezidentiala. Astfel, presedintele a semnat un decret privind eliberarea din funcția de judecator la Tribunalul Bucuresti a Florentinei Vasilateanu prin pensionare,…

- Biroul de Informare si Relatii Publice din cadrul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:Astazi, data de 08.08.2019, perchezitia efectuata la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe a fost…