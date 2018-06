Stiri pe aceeasi tema

- Romania tocmai a fost data in judecata de Comisia Europeana pentru aerul poluat pe care il respira bucurestenii. Pentru a dezbate cauzele care ne-au adus aici, a constientiza efectele asupra sanatatii oamenilor, dar si pentru a gasi solutii, Comisiile de Sanatate din Senat si Camera Deputatilor au organizat,…

- Comisiile din Camera Deputaților s-au grabit marți sa avizeze inițiativa legislativa privind inființarea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții (FSDI), urmand ca miercuri sa fie aprobata in plen. Chiar daca este un proiect foarte important avand in vedere ca fondul va fi format din cele mai importante…

- Comisiile reunite de aparare ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat marti, in sedinta, doua scrisori ale ministrului Apararii Nationale, Mihai Fifor, referitoare la inzestrarea sistemului de Aparare, care au fost trimise in aceeasi zi de Birourile permanente ale celor doua Camere ale Parlamentului.…

- „Dupa adoptarea tacita in Senat, propunerea legislativa mentionata a intrat in dezbatere la Comisiile de specialitate din Camera Deputatilor primind pana in prezent aviz favorabil din partea tuturor, cu exceptia Comisiei pentru buget, finante si banci. Procedural, urmeaza ca proiectul de lege sa fie…

- In aceste conditii, Bogdan Chiritoiu, actualul presedintele al Consiliului, nu mai indeplineste criteriile cerute de lege pentru a fi presedinte. Daca amendamentul nu este inlaturat in comisiile reunite de la Deputati care se vor intruni saptamana viitoare, este foarte probabil ca din iunie sa vorbim…

- Intr-un mesaj cu ocazia prezentarii raportului de activitate al Consiliului Concurenței pentru anul 2017, președinele Klaus Iohannis a precizat ca inca politicile publice ignora principiile bunei guvernari și importanța protejarii concurenței mediului economic. Șeful statului a mai precizat și ca integrarea…

- "Partidul National Liberal va contesta la Curtea Constituționala inființarea Comisiei speciale privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii nationale. Acesta structura dubleaza in mod nepermis atribuțiile comisiilor permanente din Camera Deputaților…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata productiei si comercializarii oualor de consum din Romania. Autoritatea de concurenta suspecteaza limitarea livrarilor de oua de consum de catre cei mai importanti furnizori de oua, cu implicarea asociatiei din domeniu, cu scopul de a majora…