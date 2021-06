Stiri pe aceeasi tema

- Masuri de sprijin pentru companiile din turism și HoReCa afectate de pandemie: Doua legi, promulgate de Klaus Iohannis Vineri, au fost promulgate, de catre Klaus Iohannis, doua legi prin care aproba Ordonanțe de urgența ale Guvernului care stabilesc masuri de sprijinire a intreprinderilor din domeniul…

- Legea ce aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 197/2020, ce prevede norme ale implicarii rezidentilor si studentilor la medicina in ingrijirea pacientilor cu COVID-19, a fost promulgata, vineri, de presedintele Klaus Iohannis. Potrivit OUG, prin derogare, in perioada instituirii starii de alerta,…

- Doua legi ce aproba Ordonante de urgenta ale Guvernului care stabilesc masuri de sprijinire a intreprinderilor din domeniul turismului, in contextul pandemiei de COVID-19, au fost promulgate, vineri, de presedintele Klaus Iohannis.

- Polițiștii sibieni continua sa acționeze integrat, impreuna cu celelalte structuri teritoriale cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice, in contextul prevenirii și combaterii raspandirii COVID – 19. Și... incidentele nu intarzie sa apara...

- In martie, inspectorii sanitari suceveni au aplicat 30 de amenzi in suma de 43.800 de lei, dar și un avertisment, pentru nerespectarea masurilor stabilite in contextul pandemiei de COVID-19. Direcția de Sanatate Publica a precizat ca 17 amenzi, in valoare de 31.800 de lei, au fost date pentru incalcarea…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 182 2020 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147 2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat marti, 6 aprilie, cinci decrete de promulgare a unor legi. Toate cele cinci legi sunt de aprobare a unor ordonante de urgenta ale Guvernului. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 182/2020…

- Legea care aproba Ordonanta de Urgenta a Guvernului 59/2020 pentru stabilirea unor masuri suplimentare in domeniul protectiei sociale in contextul situatiei epidemiologice determinate de pandemia SARS-CoV-2 a fost promulgata de presedintele Iohannis, informeaza Administratia Prezidentiala, luni. Respectiva…