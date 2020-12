Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, a decorat, marți, mai mulți doctori și asistente medicale pentru modul in care și-au desfașurat activitatea in timpul pandemiei. Printre cei decorați se numara și studenți de la medicina și voluntari.„De Ziua Nationala, urmam traditia de a onora meritele celor…

- Guvernul a aprobat in sedinta de ieri proiectul unei ordonante de urgenta care-i implica pe studentii de la medicina din anii terminali in lupta anti-COVID-19. Seful cancelariei premierului, Ionel Danca, a precizat ca universitatile centralizeaza cererile studentilor care vor sa participe la efortul…

- Douazeci de studenti ai Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara se alatura luptei medicilor impotriva COVID-19. Voluntarii sunt din anii terminali si au raspuns solicitarii specialistilor de la Spitalul de Boli Infectioase pentru a-i ajuta la inregistrarea, testarea si triajul…

- In contextul epidemiologic complex traversat in ultima perioada și a creșterii numarului de pacienți cu suspiciune sau diagnostic de infectare cu COVID-19, studenții Facultații de Medicina din Sibiu s-au alaturat, ca voluntari, personalului medical din Unitatea de Primiri Urgențe a SCJU Sibiu. Au…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi pe Twitter, ca este „consternat” de atacul care a avut loc la Nisa. Seful statului a mai spus ca Romania sprijina Franta in lupta impotriva extremismului.„Am fost consternat ca aflu despre teribilul atac de la Biserica Notre Dame din Nisa. Gandurile…

- Studenții de la Universitatea de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu” s-au alaturat echipei de voluntari din cadrul DSP Cluj și, in paralel, organizeaza o campanie de donare de plasma convalescenta, ce se folosește pentru tratarea pacienților cu COVID-19 aflați in stare critica.

- Ministrul ucrainean al sanatații, Maksim Stepanov, a admis posibilitatea ca studenții la medicina și medicii rezidenti sa fie implicați in lupta impotriva coronavirusului. Potrivit ministrului, acestia vor putea lucra sub supravegherea medicilor. „Avem o situație foarte tensionata in ceea ce priveste…

- Pentru ca trebuie facut curațenie! Așa cum am promis, am trimis sesizare catre Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii și catre Ministerul Educației Naționale privind faptele de discriminare și ilegalitate comise de catre Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie "George…