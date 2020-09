Stiri pe aceeasi tema

- President Klaus Iohannis signed on Friday the decrees regarding the recall of 12 Romanian ambassadors.Among the diplomats recalled to the country are the Romanian ambassador to Hungary, Marius-Gabriel Lazurca, the one from Turkey - Gabriel-Catalin Sopanda, but also the ambassadors from the…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretele de rechemare pentru 12 ambasadori ai Romaniei, printre care si cei din Rusia, Turcia, Ungaria, Olanda sau Irak.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 11 septembrie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind rechemarea domnului Gabriel…

