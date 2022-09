Stiri pe aceeasi tema

- Republica Ceha, care asigura in prezent presedintia prin rotatie a Uniunii Europene, a cerut sambata crearea unui tribunal international pentru crime de razboi, dupa descoperirea a sute de corpuri inhumate sumar in nord-estul Ucrainei, relateaza AFP, citata de realitatea.net.

- Presedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a pledat joi in favoarea aducerii presedintelui rus Vladimir Putin in fata justitiei internationale pentru crimele de razboi comise in Ucraina, potrivit unui interviu acordat unei publicatii germane, relateaza AFP.

- Presedinta Comisiei Europene a pledat joi in favoarea aducerii presedintelui rus Vladimir Putin in fata justitiei internationale pentru crimele de razboi comise in Ucraina, potrivit unui interviu acordat unei publicatii germane, relateaza AFP. „Putin trebuie sa piarda acest razboi si sa fie tras la…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a facut apel la țarile partenere sa susțina inființarea unui tribunal special pentru judecarea crimelor de razboi comise de Rusia, scrie Ukrainska Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina a suspendat livrarile de petrol rusesc spre trei tari europene, incepand cu data de 4 august, in conditiile in care din cauza sanctiunilor occidentale grupul rus Transneft nu a putut efectua o tranzactie bancara privitoare la drepturile de tranzit datorate Ucrainei, transmite Reuters, potrivit…

- Vladimir Putin nu va scapa nepedepsit, avertizeaza autoritațile din Ucraina. Dupa uciderea prizonierilor de razboi ucraineni din Donețk-ul ocupat de ruși, regimentul Azov a transmis ca președintele rus Vladimir Putin va fi executat de un tribunal internațional, potrivit unui comunicat citat de presa…

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale (CPI), Karim Khan, a cerut joi comunitatii internationale un angajament mai ferm in privinta urmaririi penale a crimelor de razboi comise in conflictul din Ucraina, relateaza DPA. In acelasi timp, ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a pledat…

- Fostul director al Biroului pentru Investigații Speciale din Departamentul american al Justiției, care a fost responsabil de identificarea și deportarea criminalilor de razboi naziști, va conduce o echipa de investigații a crimelor de razboi petrecute in Ucraina, transmite publicația americana The Hill.