Stiri pe aceeasi tema

- Protestul Ministerului de Externe al Romaniei este exagerat și nejustificat, dar nu neobișnuit – așa a reacționat Președintele Republicii Ungarie la protestul Ministerului de Externe al Romaniei. Dupa cum a relatat Maszol, Ministerul Afacerilor Externe de la București a scris, printre altele, in declarația…

- Republica Moldova este atacata hibrid in contextul razboiului din Ucraina, a declarat joi, 18 mai, seful Guvernului de la Chisinau, Dorin Recean, la Forumul de Securitate din regiunea Marii Negre si Balcani, organizat la Bucuresti. „Republica Moldova este atacata hibrid.La Chisinau inca nu cad rachete,…

- Patruzeci de perchezitii domiciliare au loc, marti, in mai multe localitati din Romania si Franta, in cadrul unei anchete coordonate de Parchetul European (EPPO) din Bucuresti privind suspiciuni de frauda cu fonduri europene si nationale, in valoare de peste 30 de milioane de euro. Este vorba despre…

- Un numar de 46 de persoane, 39 de cetateni romani si sapte membri de familie ai acestora, cetateni straini, au fost evacuați pana in prezent din Sudan. Ministerul Afacerilor Externe a informat ca datorita demersurilor task force-ului interinstitutional convocat de ministrul Bogdan Aurescu, un cetatean…

- Patru perchezitii au avut loc miercuri dimineata, in Bucuresti intr-un dosar vizand punerea in circulatie de bancnote de 500 de euro falsificate. Sute de bancnote false au fost incarcate in bancomatele unei banci, prejudiciul fiind de aproximativ 240.000 de euro. ”La data de 3 mai a.c., politistii…

- Șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, a condamnat tentativa de asasinat asupra procurorului general al Bulgariei. Conform jurnaliștilor bulgari, in acest caz ar fi vizați mai mulți suspecți, cetațeni straini, dar și un om de afaceri roman. Kovesi a trasmis un comunicat in care condamna vehement…

- Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, a declarat, miercuri, la București, ca nu poate oferi o data privind aderarea Romaniei la Spațiul Schengen, susținand ca sistemul frontierelor externe „nu funcționeaza” și „mai sunt multe de facut”. „Este o intrevedere de lucru foarte importanta, pentru…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…