Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curții Constituționale miercuri, 20 aprilie 2022, o sesizare de neconstituționalitate asupra legii privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” și a sistemului de

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis, miercuri, Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti" si a…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis Curtii Constitutionale miercuri, 20 aprilie 2022, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”…

- Avizul Consiliului Legislativ a fost cerut de Guvern la o zi dupa adoptatea OUG, arata, in motivarea deciziei de neconstitutionalitate a OUG privind obligativitatea purtarii maștii in spațiul liber, judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR). In data de 15 februarie, CCR a decis ca este neconstitutionala,…

- Moștenitorii foștilor proprietari ai terenurilor din perimetrul Stațiunii de Cercetare și Dezvoltare Pomicola (SCDP) Bistrița au mai repurtat o victorie in batalia care dureaza de 15 cu aceasta instituție. In ultimii ani, in lupta a intrat și Academia de Științe Agricole si Silvice (ASAS) „Gheorghe…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra Legii privind transmiterea unor terenuri in domeniul public al judetului Mures. La inceputul lunii ianuarie, Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale o sesizare asupra Legii privind transmiterea…

- Asociația pentru Studii și Prognoze Economico-Sociale (ASPES) a lansat lucrarea Modelul economic romanesc in Uniunea Europeana Romania – Orizont 2040, Editura Economica, București, 2021, 668 de pagini, inițiativa proprie, elaborata cu suportul științific al Academiei Romane – Secția de Științe Economice,…

- Planul comun de acțiune ”SCUTUL PADURII 2021 s-a materializat in organizarea si desfasurarea 16 actiuni in județul Maramureș, in cadrul carora s-au realizat 835 de controale, cele mai multe pe linia transportului materialelor lemnoase și pe linia prelucrarii, depozitarii și valorificarii materialelor…