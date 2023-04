Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina urmeaza sa primeasca primele avioane de lupta de la aliați. Polonia și Slovacia au anunțat ca vor oferi armatei ucrainene aparate MIG-29 de fabricație sovietica. Primele patru astfel de aparate vor fi livrate in cateva zile, a declarat președintele polonez.

- Imediat dupa anunțul ca Slovaciei și Poloniei ca vor ajuta Ucraina cu avioane de lupta de fabricație sovietica, Kremlinul a reacționat spunand ca va „distruge orice astfel de aeronava”, relateaza BBC. Purtatorul de cuvant al lui Putin a criticat decizia celor doua țari și a spus ca „ele nu vor schimba…

- Polonia va furniza Ucrainei primele avioane de vanatoare de tip MIG-29, transferul urmand sa fie efectuat in urmatoarele zile, afirma presedintele Andrzej Duda, potrivit cotidianului Le Monde. „In prima etapa, vom transfera Ucrainei, in urmatoarele zile, patru aparate deplin operationale”, a declarat…

- Fostul presedinte al Rusiei, Dmitri Medvedev a avertizat joi, 2 martie, NATO sa nu puna la dispozitia Ucrainei avioane de lupta si sa le asigure intretinerea in Polonia, spunand ca acest lucru ar echivala cu a intra in razboi direct impotriva Rusiei, informeaza Agerpres. ”Si oricine decide livrarea…

- Premierul britanic Rishi Sunak a anuntat sambata ca Londra ''este gata'' sa sprijine aliatii care au avioane de vanatoare pregatite pentru a fi trimise imediat Ucrainei, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a declarat ca trimiterea in Ucraina a unor avioane F-16 va fi o „decizie foarte serioasa” care „nu este usor de luat", informeaza BBC, scrie news.ro Polonia a fost unul dintre cei mai vocali sustinatori ai Ucrainei de la invazia Rusiei, in 24 februarie 2022.…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a exclus sambata posibilitatea ca tara sa sa livreze Ucrainei avioane de lupta fara a conveni mai intai asupra acestei decizii cu aliatii, aceasta fiind un subiect asupra caruia sustinatorii Kievului sunt divizati, informeaza dpa.

- Polonia ar fi dispusa sa trimita avioane de vanatoare F-16 Ucrainei in cazul unui consens in cadrul NATO, a afirmat miercuri premierul polonez, Mateusz Morawiecki, citat de AFP. "Daca ar exista o decizie a tuturor statelor membre ale NATO, as fi favorabil trimiterii acestor avioane de vanatoare",…