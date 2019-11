Stiri pe aceeasi tema

- ”Va exista o certitudine in ziua in care alegatorii britanici, care sunt chemati la vot la 12 decembrie (...), vor fi ales o majoriate care sa aprobe acordul divortului pe care Regatul Unit insusi l-a cerut. Noi nu cerem acest divort, nu l-am cerut niciodata, noi il regretam”, a spus el. ”BREXITUL…

- Brexitul marcheaza "adevaratul sfarsit al Imperiului Britanic" iar sustinatorii Brexitului au fost inselati daca au crezut ca parasirea UE le va permite tarii lor sa isi redobandeasca preponderenta in problemele mondiale, a adaugat fostul premier polonez intr-un discurs tinut la Bruges in fata Colegiului…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Stefan, transmite: Conferinta Presedintilor din Parlamentul European a evaluat joi ultimele evolutii privind Brexitul si a luat decizia ca presedintele PE, David Sassoli, sa-i scrie presedintelui Consiliului European, Donald Tusk, pentru a-i recomanda sa accepte…

- Cozmin Gusa va invita la o noua editie România 2019, sâmbata, de la ora 20:30. Emisiunea va fi în direct de la Sibiu, orasul de care s-a îndragostit toata Europa, dupa cum a spus presedintele Consiliului European, Donald Tusk,

- "Este o greseala istorica grava', a acuzat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la conferinta de presa de dupa incheierea Consiliului European. Presedintele acestui for, Donald Tusk, a spus si el ca decizia reprezinta "o greseala", intrucat "o majoritate zdrobitoare a statelor membre…

- Un înalt diplomat al UE a subliniat pentru ziarul nostru ca nu trebuie conectata problema Siriei de problema Zonei Economice Exclusive a Ciprului, scrie Rador, citând Ethnos. "Sanctiunile împotriva Turciei pentru operatiunea militara în nordul Siriei se afla pe masa.…

- Presedintele in exercitiu al Consiliului European, Donald Tusk, l-a admonestat vineri pe seful statului turc Recep Tayyip Erdogan pentru faptul de a fi amenintat sa trimita milioane de refugiati sirieni in Europa si a criticat aspru ofensiva turca in nordul Siriei, apreciind ca destabilizeaza regiunea,…