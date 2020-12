Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va exclude Polonia si Ungaria din Mecanismului de Redresare si Rezilienta, un fond in valoare de 750 miliarde de euro destinat relansarii economiei blocului comunitar dupa pandemia de COVID, daca cele doua tari refuza in continuare sa accepte conditionarea accesului la fonduri de…

- Uniunea Europeana va merge inainte cu pachetul sau financiar in valoare de 1.800 miliarde de euro, destinat relansarii economiei blocului comunitar dupa pandemia de COVID, chiar daca Ungaria si Polonia vor continua sa isi exprime veto-ul fata de acest proiect, a declarat vineri

- Premierul ungar, Viktor Orban, s-a declarat increzator, vineri, ca Ungaria si Polonia vor ajunge la un acord cu Uniunea Europeana pentru aprobarea bugetului multianual si a Fondului de relansare economica. Ungaria si Polonia au blocat, luni dupa-amiaza, o procedura necesara adoptarii Bugetului…

- Uniunea Europeana studiaza "soluții practice" pentru a regla disputa cu Ungaria, Polonia și Slovenia, care blocheaza planul european de relansare, dar va "avansa" fara ele daca nu se gasește o soluție, a avertizat miercuri secretarul francez de stat pentru Afaceri Europene, citat…

- Potrivit Politico, chiar și pentru UE, care se vede frecvent in situații de blocaj politic, aceasta noua criza venita dupa o negociere ampla și dificila pare sa fie prea mult. Confruntarea devine, astfel, principalul element de pe agenda pentru viitoarea intalnire a șefilor de stat și de guvern din…

- Guvernul Germaniei, tara care exercita Presedintia semestriala a Consiliului Uniunii Europene, a cerut marti Ungariei si Poloniei sa aprobe bugetul UE si Fondul de relansare economica post-pandemie, iar Guvernul de la Varsovia a anuntat ca asteapta o solutie de compromis. Actuala perioada…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, s-a declarat marti 'convins' ca va fi gasita rapid o solutie pentru deblocarea bugetului UE si a planului de relansare european, in pofida vetoului exprimat in ajun de Ungaria si Polonia, transmite AFP. 'In orele si zilele urmatoare, ne vom aseza…

- Acordarea fondurilor europene va fi condiționata de respectarea statului de drept in țarile membre UE. De ce se opun Polonia și Ungaria Tarile membre UE care nu vor respecta statul de drept ar putea pierde accesul la fonduri europene, conform unui acord provizoriu convenit joi intre Parlamentul European…