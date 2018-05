Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile de reglementare ale Uniunii Europene ar putea introduce algoritmi proprii pentru depistarea companiilor care se folosesc de softuri pentru corelarea preturilor cu cele ale companiilor concurente, a anuntat vineri comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager, transmite Reuters preluat…

- Presedintele Consiliului de Ministri al Republicii Italiene, Paolo Gentiloni, a declarat joi ca presedintia romana a Consiliului UE va contribui la realizarea unui cadru comun multianual economic al UE, el adaugand ca gestionarea migratiei trebuie sa fie una din marile prioritati ale Uniunii Europene.…

- La sfarsitul anului trecut, in Germania erau inregistrate 10,6 milioane de persoane cu cetatenie straina, cu aproximativ 585.000 mai multe decat in 2016. Cresterea este aproximativ egala cu cea din 2013, inaintea valului masiv de sute de mii de migranti din 2015 spre Europa, a precizat un purtator de…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, si-a exprimat speranta ca unele state ale Uniunii Europene vor adopta individual masuri împotriva Rusiei ca raspuns la otravirea unui fost spion rus si a fiicei acestuia în Marea Britanie,

- Un adolescent roman din trei se afla sub nivelul de baza al cunostintelor necesare pentru citit si pentru matematica, iar extinderea tehnologiei in tot mai multe domenii risca sa lase in urma lucratorii necalificati, se arata intr-un raport al Bancii Mondiale remis, la sfarșitul saptamanii trecute,…

- Raluca Turcan, prim-vicepresedintele PNL, a declarat ca Tudorel Toader a demonstrat ca este un “avocat pledant al penalilor”, iar mobilizarea “energiilor pro-europene” pentru a mentine un stat de drept in Romania este necesara. “Tudorel Toader, demisia!! Sunteti, domnule Toader, o rusine pentru Romania!…