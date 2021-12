Preşedinţia franceză: Emmanuel Macron şi-a anulat vizita în Mali Presedintele francez Emmanuel Macron si-a anulat vineri vizita pe care urma sa o efectueze in Mali pentru a avea o intrevedere cu presedintele interimar al statului, colonelul Assimi Goita, si a sarbatori Craciunul cu trupele franceze, decizia fiind luata din cauza crizei provocate de COVID-19, a anuntat presedintia franceza, relateaza AFP. ''Aceasta decizie a fost luata pentru a exista o coerenta intre masurile anuntate la nivel national si agenda internationala a presedintelui si pentru a nu ne expune dispozitivul nostru militar intr-un moment de degradare a situatiei sanitare in metropola'',… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

