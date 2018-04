"In urma intrarii in vigoare a Legii 146/2016 pentru modificarea Legii 102/1992 privind stema si sigiliul statului, toate distinctiile aflate in uz trebuie sa fie transformate in conformitate cu modelul actualizat al stemei de stat", se arata in caietul de sarcini al licitatiei publice, in conditiile in care, pe 11 iulie 2016, presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea 146/2016, care readuce coroana pe capul acvilei de pe stema Romaniei.

Totodata, in conditiile in care modelele pentru femei au fost abrogate pentru toate decoratiile, castigatorul va trebui sa transforme decoratiile…