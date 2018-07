Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata intregului plen al Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini a criticat public ideile lui Macron despre viitorul Europei si al Uniunii Europene. La sedinta din plenul Parlamentului European…

- In plenul Parlamentului European, eurodeputatul roman PSD Doru-Claudian Frunzulica, i-a solicitat Președintelui Franței, Emmanuel Macron, sa susțina o Uniune Europeana solidara, care merge inainte cu toți membrii sai, fara discriminare. Ieri dimineața, in plenul Parlamentului European, la…

- Eurodeputatul PSD Razvan Popa a comentat declarațiile facute de președintele Franței, Emmanuel Macron, in primul discurs pe care acesta l-a sustinut in fata eurodeputatilor reuniti in Parlamentul European la Strasbourg. Europarlamentarul social-democrat arata ca deși multe dintre punctele expuse ca…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a acuzat, din nou, ascensiunea regimurilor autoritare și a naționalismului, intr-un discurs despre viziunea asurpa viitorului Uniunii Europene, susținut marți, la Strasbourg, in plenul Parlamentului European.

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a pledat marti, la Strasbourg, intr-un discurs rostit in fata Parlamentului European, ''apararea in mod ferm'' a unei ''suveranitati europene reinventate'' in fata tentatiei ''autoritare'' in unele tari ale Uniunii…

- „Turcia s-a indepartat mult de UE", concluzioneaza Comisia in cadrul unei variante preliminare a raportului. Turcia a regresat in zonele „justitiei, reformelor administratiei publice, drepturilor fundamentale si libertatii de exprimare", se arata in evaluare. „In circumstantele actuale, este…