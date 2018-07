Stiri pe aceeasi tema

- In plina criza europeana privind primirea migrantilor si viitorul sistemului de azil, apar ingrijorari privind capacitatea Austriei, care are la putere un guvern aliat cu extrema-dreapta, sa conduca timp de sase luni o Uniune Europeana fisurata, relateaza AFP. Cancelarul Sebastian "Kurz si guvernul…

- Seful contrainformatiilor austriece, Peter Gridling, s-a declarat bucuros ca Bruxelles, centrul nervos al Uniunii Europene, a devenit un 'cuib de spioni' mai mare decat Viena, chiar daca sute de agenti straini actioneaza inca, sub acoperire diplomatica, in capitala Austriei, transmite Reuters citata…

- Traian Basescu a sustinut in discursul sau ca motiunea nu are sanse sa treaca astazi, poate doar cu „salvatorul Ponta", afirmand ca este nevoie de un Guvern cu care sa nu ne fie rusine, deoarece preluarea presedintiei UE in va mai reveni Romaniei abia peste 14 ani. "Dragi colegi, in mod categoric,…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat, marți 26 iunie 2018, la Bruxelles, la reuniunile Consiliului Afaceri Generale și Consiliului Afaceri Generale Art. 50. Reuniunea ...

- Presedintele Comisiei pentru afaceri europene a Camerei Deputaților, deputatul vrancean Angel Tilvar, a discutat despre investițiile austriece in Romania cu o delegație a Consiliului National al Republicii Austria. Discuțiile au avut loc in cadrul intalnirilor cu delegații straine pentru a pregati Presedintia…

- Un grup de peste zece țari membre UE se opun reducerii fondurilor europene in perioada 2021-2027, a anunțat ministrul polonez de externe, Jacek Czaputowicz, intr-o conferința de presa. Șeful diplomației poloneze a declarat luni ca tara sa coordoneaza un grup format din mai multe state care pledeaza…

- Romania s-a situat in 2017 pe locul al treilea din UE in randul tarilor cu cel mai mare deficit bugetar, fiind intrecuta la acest capitol doar de Spania si de Portugalia. Deficitul bugetar al Romaniei de 2,9% din PIB in 2017 (25 mld. lei; 5,5 mld. euro) a fost al treilea cel mai ma­re deficit…

- "Nu ne infruntam cu Europa. Vrem o Uniune Europeana de succes si puternica, dar pentru aceasta trebuie ca toti sa putem spune ceea ce ne deranjeaza", a declarat Orban la televiziunea Echo Tv. Pentru seful guvernului de la Budapesta, rezultatul de duminica, in care partidul sau, Fidesz (conservator),…