Președintelui Consiliului Județean, Ionel Bogdan, îi plac socialiștii Am tot scos in evidența pornirile aproape securiste ale preșului CJ Maramureș… de la cerințele aberante catre reprezentanții presei, la modul discreționar de alegere a celor care trebuie sa publice materialele și fotografiile alese chiar de printz! Doar lingaii și cumințeii primesc din firmiturile publice! Așa a invațat la orele in care iși pregatea corigentele! […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

