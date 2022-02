Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat marți seara punctul de vedere al CE fața de situația tensionata dintre Rusia și Ucraina. “Rusia este responsabila pentru actuala tensionare a situației. Foarte rapid vom finaliza pachetul de sancțiuni și ne vom coordona indeaproape cu partenerii…

- Ambasada SUA in Rusia a lansat, aseara, o alerta pentru cetatenii americani aflati pe teritoriul Federatiei Ruse, din cauza unor amenintari cu atacuri in locuri publice.Potrivit comunicatului publicat pe site-ul ru.usembassy.gov , o alerta de securitate a fost lansata din cauza unor posibile atacuri.…

- Ucraina incepe joi exercitii militare anuntate anterior ca raspuns la exercitiile Rusiei in Belarus, interpretate de Kiev si Occident ca parte a escaladarii militare a Rusiei in regiune, relateaza Reuters. Rusia a lansat mai devreme faza activa a amplelor sale exercitii militare in Belarus intr-o…

- Statele Unite au afirmat miercuri ca Rusia continua sa-si intareasca dispozitivul militar la frontierele Ucrainei, intr-un moment in care Franta afirma ca are angajamentul Kremlinului astfel incat sa nu existe o "escaladare" suplimentara, noteaza AFP.

- Statele Unite ar putea permite accesul Rusiei la bazele militare din Romania și Polonia. Potrivit agenției Bloomberg, Washingtonul vrea sa inlature orice teama ca rachetele sale din regiune ar putea fi folosite pentru atacarea Rusiei.Liderul de la Kremlin a mai declarat ca Statele Unite și aliații sai…

- Jurnalistul Radu Tudor, specializat in probleme militare, explica faptul ca Romania reprezinta un ghimpe in coasta Rusiei, asta pentru ca țara noastra deține o serie de capabilitați militare care ar permite SUA intervenții rapide, in cazul unei invazii rusești in Ucraina sau in alta țara din Europa…

- Rusia a dezvaluit vineri propunerile sale pentru limitarea influentei militare americane si a NATO in vecinatatea sa si a anunțat ca doreste sa negocieze "inca de sambata" cu SUA aceste masuri, pe care Moscova le prezinta drept ,esentiale pentru evitarea unei

- Presedintele rus Vladimir Putin a numit marti extinderea infrastructurii militare a NATO in Ucraina drept "o linie rosie" pe care el spera sa nu fie depasita, exprimandu-si in acelasi timp ingrijorarea cu privire la exercitiile militare care au loc langa granitele Rusiei, informeaza Reuters, relateaza…