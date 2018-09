Stiri pe aceeasi tema

- Problema ”denuclearizarii” este o prioritate pentru presedintele sud-coreean Moon Jae-in, care efectueaza saptamana aceasta o vizita la Phenian, in vederea celui de-al treilea summit cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat luni presedintia sud-coreeana, relateaza AFP. Moon efectueaza marti o…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a facut apel marti la omologul sau american Donald Trump si la liderul nord-coreean Kim Jong Un sa ia ''o decizie ambitioasa'' privind denuclearizarea, intr-un moment in care Washingtonul spune ca ia in considerare un nou summit cu Phenianul, relateaza…

- Kim Jong-un i-a trimis o scrisoare președintelui american, Donald Trump și i-a propus sa se intalneasca din nou, a anunțat, luni, Casa Alba. Sarah Sanders, purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, a declarat ca scrisoarea este „calda” si „pozitiva”, iar Statele Unite sunt deschise fata de organizarea…

- Xi Jinping va participa la Forumul Economic Estic pe care Rusia il organizeaza in fiecare an incepand din 2015 la Vladivostok, marele sau port din Pacific, a declarat ministrul adjunct de externe Zhang Hanhui. Este prima oara cand presedintele chinez participa la aceasta reuniune organizata in orasul…

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP. "China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri Trump,…

- Donald Trump considera ”probabil” sa se reintalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa sumitul istoric din iunie, in Singapore, a declarat el luni pentru Reuters. ”Marea acalmie” care s-a instalat intre Kim si el, a adaugat locatarul Casei Albe, a permis indepartarea perspectivei unui nou razboi…

- Cele doua Corei vor avea saptamana viitoare discutii la nivel inalt in vederea pregatirii celui de-al treilea summit intre presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un, a anuntat joi Seulul, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres. Ministerul Unificarii sud-coreean…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a adresat vineri omologului sau sud-coreean Moon Jae-In invitatia de a participa in septembrie la un forum economic in Rusia, la care este asteptat si premierul japonez si unde au fost invitati deja liderii chinez si nord-coreean, transmite AFP, informeaza Agerpres.''Am…