Presedinta Republicii Moldova , Maia Sandu , si-a exercitat dreptul la vot, la alegerile locale de duminica. Presedinta a declarat ca a votat pentru oamenii in care are incredere si a chemat lumea sa iasa masiv la vot. Sefa statului a fost insotita la sectia de votare de colegii si de sora sa. „Am votat si voi vota mereu pentru ca democratia se tine pe votul nostru. Indemn pe toti cetatenii Republicii Moldova sa mearga la vot, pentru ca votul insemna puterea poporului. Cu totii vrem sa traim intr-o tara si loc guvernate de puterea poporului. (…) Am votat pentru oameni in care am incredere…