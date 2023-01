Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-o interventie video, ca angajamentul SUA de a furniza Kievului pentru prima data vehicule de lupta Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina, informeaza Reuters, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat vineri, intr-o interventie video, ca angajamentul SUA de a furniza Kievului pentru prima data vehicule de lupta Bradley este exact ceea ce are nevoie Ucraina, informeaza Reuters.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin i-a spus vineri, 2 decembrie, cancelarului german Olaf Sholz in timpul unei convorbiri telefonice ca bombardamentele masive ale Rusiei impotriva infrastructurii energetice a Ucrainei au devenit ”necesare si inevitabile”, denuntand de asemenea pozitia ”distructiva”…

- Ungaria va furniza un ajutor financiar de 187 de milioane de euro pentru Ucraina, drept contributie a sa la viitorul pachet de sprijin al Uniunii Europene in valoare de 18 miliarde de euro in 2023 pentru Kiev, potrivit unui decret guvernamental publicat miercuri de Budapesta, relateaza Reuters. Guvernul…

- Intensificarea atacurilor cu rachete ale Rusiei in Ucraina are rolul, partial, sa epuizeze capacitatea de aparare antiaeriana a Kievului si sa obtina in sfarsit dominatia cerului deasupra acestei tarii, a declarat sambata un inalt oficial al Pentagonului, transmite Reuters, relateaza News.ro.…

- Uniunea Europeana și statele sale membre au trimis in Ucraina echipamente militare in valoare de cel puțin 8 miliarde de euro (8,27 miliarde de dolari), in contextul razboiului declanșat de președintele rus Vladimir Putin, a anunțat luni șeful politicii externe a blocului comunitar, Josep Borrell, potrivit…

- Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) a anuntat joi ca nu a gasit niciun indiciu de activitate nucleara nedeclarata in trei locuri din Ucraina pe care le-a inspectat la cererea Kievului ca raspuns la acuzatiile Rusiei ca se lucreaza la o "bomba murdara", informeaza Reuters, citat de…

- Mai multe explozii puternice au fost auzite luni dimineata in centrul Kievului, capitala Ucrainei, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.ro. Exploziile au avut loc in jurul orelor locale 08:15 (05:15 GMT). Au rasunat sirenele de alerta, insa mai multe zeci de minute dupa explozii, potrivit AFP.…