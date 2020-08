Presedintele Volodimir Zelenski a declarat sambata ca este o problema de securitate nationala pentru Ucraina sa nu se amestece in politica interna a SUA, in special in procesul electoral, transmite Reuters.



"#Ucraina nu si-a permis si nu isi va permite sa intervina in alegeri si, astfel, sa dauneze parteneriatului nostru sincer si de incredere cu #USA", a scris Zelenski peTwitter sambata seara.



Volodimir Zelenski, in varsta de 42 de ani, fost actor de comedie, a castigat anul trecut alegerile prezidentiale din Ucraina. Primul sau an de mandat a fost insa umbrit de implicarea…