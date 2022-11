Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa emis de Ministerul turc al Apararii, Akar a cerut continuarea initiativei cerealelor, ”care aduce o mare contributie la solutionarea crizei alimentare globale si arata ca toate problemele pot fi rezolvate prin cooperare si dialog”. De asemenea, Akar a cerut ca decizia…

- Turcia isi va continua eforturile pentru acordul asupra exportului cerealelor la Marea Neagra in ciuda ezitarilor Rusiei, a declarat luni presedintele Tayyip Erdogan dupa ce Moscova si-a suspendat participarea la aceasta initiativa in weekend, informeaza Reuters.

- Ministerul rus al Apararii a difuzat duminica o declaratie in care afirma ca a recuperat si a examinat epavele dronelor folosite in atacul de sambata dimineata asupra navelor Flotei ruse a Marii Negre in portul Sevastopol, sustinand ca dronele au fost lansate de armata ucraineana din zona orasului Odesa…

- Romania condamna decizia Moscovei de a suspenda pe o perioada nedeterminata acordul prin care se permite transportul in siguranța a cerealelor ucrainene pe Marea Neagra. De asemenea, liderii europeni au criticat decizia Kremlinului, care pune in pericol milioane de oameni.

- Rusia a anunțat sambata ca isi suspenda participarea la Acordurile de la Istanbul, care asigura o continuare a exporturilor de cereale ucrainene, vitale in aprovizionarea alimentara a tarilor sarace, in urma unui atac cu drone care a vizat sambata nave rusesti in Crimeea, pe care Moscova le imputa Ucrainei…

- ”Acordul Marii Negre” – cum mai este numit documentul -, semnat la 22 iulie de catre ONU, Ucraina, Rusia si Turcia, a permis exportarea a peste noua milioane de tone de ecereale ucrainene si alinarea crizei aliemtare mondiale cauzate de Razboiul rus in Ucraina, insa incertitudini in centrul carora se…

- Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat joi ca SUA va face tot posibilul sa mențina acordul privind exportul de cereale ucrainene, in condițiile in care Rusia a amenințat ca se va retrage din acest acord, daca cererile sale nu vor fi satisfacute, informeaza AFP, citat de Agerpres.„O decizie…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron au avut vineri o convorbire telefonica despre situatia din Ucraina, a anuntat Kremlinul, potrivit Reuters si AFP. Conform versiunii prezentate de presedintia rusa asupra desfasurarii acestei discutii, presedintele Putin a spus ca…