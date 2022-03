Stiri pe aceeasi tema

- Rusia dorește ca poporul ucrainean sa fie independent și sa aiba posibilitatea de a-și alege liber destinul, a declarat vineri ministrul rus de externe Serghei Lavrov, potrivit Reuters. Ministrul rus le-a spus reporterilor ca poporul ucrainean trebuie sa aiba acum șansa „sa-și aleaga propriul viitor”.…

- Consilierul prezidential ucrainean Mihailo Podoliak sustine ca Rusia urmareste sa ocupe Kievul si sa il ucida pe presedintele Volodimir Zelenski.Declaratia a fost facuta in contextul asaltului la care fortele ruse supun capitala Kiev, relateaza Reuters citat de Agerpres.ro.Podoliak a mai spus ca presedintele…

- Volodimir Zelenski a vorbit joi noapte despre felul in care Rusia incearca „sa distruga politic Ucraina”, intr-o declarație televizata in noaptea de joi spre vineri, adresata poporului ucrainean, transmite CNN . In mesajul sau video, șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat o noua forma…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, dupa agresiunea militara impotriva teritoriului ucrainean ordonata in zorii zilei de seful statului rus, Vladimir Putin, transmite Reuters. Zelenski a anuntat totodata ca „dusmanul a suferit pierderi severe”…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, cerut, joi, introducerea legii martiale in toate teritoriile tarii, dupa ce seful statului rus, Vladimir Putin, a declarat in zori inceperea unei "operatiuni militare" in Ucraina, transmite Reuters. "Introducem legea marțiala pe intreg teritoriul țarii noastre",…

- Primirea Ucrainei in NATO nu este pe agenda Alianței, a anunțat cancelarul Germaniei, Olaf Scholz. Șeful Cabinetului de la Berlin a facut aceasta precizare cu prilejul vizitei sale de luni la Kiev. „Este oarecum straniu sa observam sa guvernul rus face din ceva ce practic nu este pe agenda un subiect…

- Locuitorii din Harkov, al doilea oraș ca marime din Ucraina, spun ca spera la ce-i mai bine, dar se pregatesc pentru ce-i mai rau, cu gândul la zecile de mii de soldați ruși masați în apropiere de granița situata la numai câteva zeci de kilometri de oraș, în condițiile în…

- Oleh Dunda, membru al Parlamentului ucrainean din partea partidului Slujitorul Poporului, creat de președintele Volodimir Zelenski, spune ca, dupa parerea lui, rușii nu vor „indrazni sa faca mai mult decat manevre militare”. Ce sfaturi da pentru Romania? Un membru al Parlamentului ucrainean vorbește…