- „Sunt recunoscator Romaniei pentru contribuția sa semnificativa la capacitațile de aparare ale țarii noastre. Sunt recunoscator președintelui @KlausIohannis pentru sprijinul aderarii Ucrainei la Uniunea Europeana. Simțim sprijinul politic și de aparare al partenerilor noștri romani”, a scris Zelenski…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a declarat preocupat, joi dupa-amiaza, de afirmatiile omologului sau american, Joseph Biden, care a parut sa faca o distinctie intre un atac militar de amploare al Rusiei si o "incursiune minora". "Vreau sa le reamintesc marilor puteri ca nu exista…