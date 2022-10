Stiri pe aceeasi tema

- „Agresorul trebuie sa fie pedepsit”, le-a transmis Volodimir Zelenski, intr-o interventie video, celor 44 de lideri europeni prezenti la Praga pentru prima reuniune a Comunitatii Politice Europene (CPE).„Acest razboi trebuie sa fie castigat acum, pentru ca flota rusa sa nu poata bloca celelalte porturi…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut, joi, arme liderilor europeni, pentru a impiedica „tancurile rusești sa ajunga la Varsovia sau Praga”, la sapte luni de la inceperea invaziei rusești in Ucraina.

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti, la o videoconferinta cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, si un grup de lideri europeni in pregatirea reuniunilor ce vor avea loc joi si vineri la Praga.

- Statele membre ale Organizației Națiunilor Unite (ONU) au votat, vineri, sa faca o excepție pentru a-i permite liderului ucrainean Volodimir Zelenski sa se adreseze saptamana viitoare Adunarii Generale prin videoconferința, in ciuda opoziției Rusiei, relateaza The Guardian citand AFP. Dintre cele 193…

- Președintele Zelenski acuza Rusia ca pregatește o criza energetica in Europa, ca represalii pentru faptul ca toate țarile democratice au condamnat invazia Rusiei in Ucraina. „Rusia incearca in aceste zile sa creasca si mai mult presiunea energetica asupra Europei. Livrarea gazului prin Nord Stream a…

- NATO trebuie sa-și creasca forța militara in zona arctica, a anunțat secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, citat de presa din Germania. In zona nordica a Europei și a Asiei, principala putere militara este Rusia. Totuși, „NATO și SUA trebuie sa-și creasca prezența in Arctica ca raspuns la…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a demis pe prim-vicesecretarul Consiliului National de Securitate si Aparare, Ruslan Demcenko, pe seama caruia o investigatie jurnalistica a pus un acord semnat in anul 2010 si care a favorizat ocuparea peninsulei Crimeea de catre Rusia,

- Rusia foloseste Ucraina ca un teren de testare pentru posibile alte atacuri impotriva altor tari europene, potrivit presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, scrie dpa. "Rusia testeaza in Ucraina tot ceea ce poate fi folosit impotriva altor tari europene", a spus Zelenski in discursul sau video de…