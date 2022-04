Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski intentioneaza sa raspunda in termen de o saptamana la un chestionar al Uniunii Europene care serveste drept baza pentru discutiile de aderare, transmite dpa. ‘Guvernul nostru va pregati raspunsurile calitativ si foarte rapid, cred ca intr-o saptamana’, a afirmat vineri seara presedintele Zelenski in interventia sa video zilnica. Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, i-a inmanat chestionarul in timpul vizitei sale de vineri la Kiev. Ucraina a solicitat aderarea la UE la scurt timp dupa inceperea invaziei ruse. In prezent, Comisia Europeana…