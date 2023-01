Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis luni seara ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile. 07:15 - Acum 16 minute 10-01-2023 Zelenski: Fortele ucrainene rezista…

- Soledar este un oraș in apropiere de Bahmut pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile, informeaza AFP. "Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (...) si luptatorilor din Soledar care rezista unor noi atacuri, si mai violente, din partea invadatorilor", a spus…

- Fortele ucrainene resping atacurile constante asupra orasului Bahmut din Donbas, in estul Ucrainei, si isi mentin pozitiile in apropiere de orasul Soledar, din aceeasi regiune, in „conditii foarte dificile“.

- Fortele ucrainene resping atacurile constante asupra orasului Bahmut din Donbas (estul Ucrainei) si isi mentin pozitiile in apropiere de orasul Soledar, din aceeasi regiune, in 'conditii foarte dificile', a declarat duminica seara presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat

- Imagini apocaliptice, filmate din drona, cu orașe din estul Ucrainei distruse de razboi. Asezari nu demult linistite, precum Mariinka, Soledar sau Bahmut, sunt acum o ruina. Unele dintre ele rezista fara sa fie capturate, in ciuda atacurilor in cascada ale rusilor.

- Forțele ruse au „distrus” orașul Bahmut din estul Ucrainei, a declarat președintele Volodimir Zelenski, in timp ce armata ucraineana a raportat raiduri cu rachete, rachete și raiduri aeriene in mai multe parți ale țarii, relateaza The Guardian. Cele mai recente batalii din razboiul de noua luni și jumatate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut membrilor NATO sa contribuie la garantarea protecției instalațiilor nucleare ucrainene, scrie Sky News. Kievul a acuzat Moscova de atacuri repetate asupra centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, ultimele lovituri avand loc in acest weekend.…

- Forțele rusești au lansat un nou atac, marți, asupra facilitaților energetice ale Ucrainei, cauzand explozii in zona de Nord a Kievului, unde se afla o uzina de energie termica, conform The Guardian. Aceste noi atacuri au loc in urma unei campanii de bombardare lansate de Moscova impotriva orașelor…