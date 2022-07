Stiri pe aceeasi tema

- Luptele s-au intensificat in Lisichansk, ultimul mare bastion al Ucrainei in provincia strategica Luhansk din estul țarii, iar un consilier al președintelui Volodimir Zelenski a recunoscut ca orașul ar putea cadea, scrie observatornews.ro.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a spus luni sefilor de stat din tarile G7, carora li s-a adresat prin videoconferinta la summitul lor, ca nu este momentul potrivit pentru negocieri cu Rusia. El considera ca Ucraina trebuie mai intai sa-si consolideze pozitia pe plan militar inainte de a…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Olaf Scholz si premierul italian Mario Draghi, carora li s-a alaturat si presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, care a sosit separat la Kiev, au vizitat joi dimineata Irpin, unul dintre orasele de la periferia Kievului, devenit un simbol al distrugerilor…

- In Piata Rosie din Moscova are loc marea parada care sarbatoreste Ziua Victoriei din al Doilea Razboi Mondial. Deocamdata, armata rusa continua bombardamentele fara nicio crutare pentru populatia civila. Aproximativ 60 de oameni au murit intr-un sat din regiunea Lugansk, dupa ce o bomba a lovit in plin…

- Președintele Zelenski a lamurit ce rol are Batalionul Azov in apararea Ucrainei și a demontat, in același timp, și narațiunea Kremlinului in legatura cu nazificarea Ucrainei, in special prin prezența unor regimente de extrema dreapta in armata ucraineana, referindu-se la cei din Batalionul Azov.Orașul…

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, susține ca Vladimir Putin a „renuntat” sa cucereasca Kievul pentru a se concentra asupra zonelor separatiste din Donbas. Cate despre finalul razboiului din Ucraina, „ramane de vazut”, au declarat, joi, inalti responsabili ai armatei americane, potrivit…