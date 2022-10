Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat marti ca dronele iraniene, utilizate masiv in ultimele zile de Moscova pentru a lovi infrastructura energetica ucraineana, sunt un simbol al „falimentului militar si politic” al trupelor rusesti, informeaza AFP. „Chiar faptul ca Rusia cere ajutor Iranului este…

- Israelul a furnizat Ucrainei "informații de baza" despre dronele iraniene folosite de Rusia in invazia sa, a titrat miercuri The New York Times. Un oficial israelian de rang inalt ar fi declarat pentru Times despre schimbul de informații și despre faptul ca o firma privata israeliana a oferit Ucrainei…

- Israelul a furnizat Ucrainei „informații de baza” despre dronele iraniene folosite de Rusia in invazia sa, relateaza cotidianul american The New York Times, citat de Jerusalem Post . Un oficial israelian de rang inalt a declarat pentru Times despre schimbul de informații și despre faptul ca o firma…

- Dronele iraniene au inceput sa apara pentru prima oara pe cerul de deasupra Ucrainei cu doar o saptamana in urma și s-au dovedit deja a fi o „problema uriașa” pentru armata ucraineana, care are nevoie de tancuri și blindate moderne pentru a continua contraofensiva impotriva rușilor, scrie Politico.

- Ucraina cauta o oportunitate de a vorbi direct cu liderul chinez Xi Jinping pentru a ajuta la incheierea razboiului sau cu Rusia, a declarat presedintele Volodimir Zelenski intr-un interviu aparut joi in South China Morning Post, transmite Reuters.