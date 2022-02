Președintele Zelenski, decret de mobilizare generală a populației. Bărbații între 18 și 60 de ani NU au voie să părăsească țara Potrivit decretului publicat joi pe site-ul presedintiei ucrainene, masura ii vizeaza pe cei supusi recrutarii si pe rezervisti si se va aplica in termen de 90 de zile, in toate regiunile Ucrainei. In plus, b​Barbații ucraineni cu varste intre 18 și 60 de ani nu au voie sa paraseasca țara. Interdicția este valabila in perioada de aplicare a legii marțiale. „Serviciul de Frontiera al Ucrainei informeaza ca, din cauza intrarii legii marțiale in Ucraina, plecarea din Ucraina este temporar restricționata pentru o categorie de cetațeni. In special, este interzisa parasirea crainei de catre cețațenii… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

