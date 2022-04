„In primul rand vreau sa spun ca ma bucura foarte mult intalnirea noastra. Va mulțumesc pentru ca ați venit intr-un moment atat de important pentru Ucraina. Este un semnal minunat, un semnal extraordinar prin care aratați ca susțineți Ucraina in razboiul cu Federația Rusa.Vrem sa va mulțumim pentru tot ajutorul pe care ni l-ați acordat, pentru ajutorul acordat armatei noastre, pentru ajutorul acordat ucrainenilor care au fugit din cauza razboiului in Romania și pentru tot ajutorul umanitar oferit.Va mulțumesc pentru poziția clara și ferma in raport cu Federația Rusa, pentru sancțiunile impuse…