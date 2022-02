Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, “ținta” numarul unu a armatei ruse, ar fi fost mutat intr-un buncar, in timp ce forțele ruse sunt tot mai aproape de cucerirea Kievului. Zelenski i-a avertizat pe liderii NATO in cursul intalnirii virtuale de astazi ca este foarte posibil sa-l vada pentru ultima data și ca se teme ca va fi ucis. Informația ca se afla intr-un buncar vine de la reporter CNN aflat in Capitala Ucrainei, in contextul in care președintele ucrainean s-a plans ca țara sa a fost abandonata de toata lumea in fața agresiunii rusești. “Ucraina este lasata singura. Cine este pregatit…