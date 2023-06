Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a laudat luni trupele ucrainene pentru ca au avansat "in toate sectoarele", dupa ce si-a petrecut ziua pozand si inmanand decoratii soldatilor din prima linie pe fronturile din estul si sudul tarii, informeaza Reuters.

- Armata ucraineana a recucerit opt așezari ocupate de forțele rusești invadatoare in sudul țarii in ultimele doua saptamani, a declarat, luni ministrul adjunct al apararii, Hanna Maliar, potrivit CNN.

- Meteorologii au emis luni o atentionare meteorologica cod galben, fiind anuntata instabilitate atmosferica temporar accentuata in Carpatii Orientali, in estul Carpatilor Meridionali, precum si in Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei si in sudul Moldovei Atentionarea de instabilitate atmosferica…

- NATO confirma sustinerea pentru Ucraina si confirma avansul trupelor Kievului pe frontul din est. Fortele ucrainene au reusit sa elibereze noi teritorii din apropierea orasului Bahmut din regiunea Donetk, dupa lupte grele.

- Armata ucraineana a declarat joi ca a provocat in ultimele 24 de ore pierderi de trupe si echipamente militare fortelor de ocupatie ruse echivalente cu distrugerea a peste patru companii militare, ca parte a primei faze a contraofensivei sale, potrivit EFE si RBC.ua.

- Barajul Nova Kahovka din sudul Ucrainei, care alimenteaza cu apa Crimeea si centrala Zaporojie, a fost aruncat in aer. Zone extinse sunt inundate. Zelenski a convocat de urgenta Consiliul pentru Securitate si Aparare Nationala. Milioane de litri de apa au izbucnit marți printr-o gaura intr-un baraj…

- Uniunea Europeana a convenit joi sa suspende pentru inca un an restrictiile asupra importurilor din Ucraina, in ciuda faptului ca statele vecine ar fi preferat reinstituirea tarifelor vamale, pe fondul protestelor fermierilor lor fata de preturile scazute la cereale din cauza inundarii pietei cu produse…

- Președintele Volodimir Zelenski a vizitat marți, trupele armate ucrainene din Avdiivka, in estul Ucrainei, a anunțat biroul sau, citat de Sky News . De asemenea, liderul de la Kiev a ascultat rapoartele comandanților militari cu privire la situația de pe campul de lupta și a inmanat distincții soldaților,…