- Explozii puternice au fost semnalatre in mai multe orase ucrainene, in noaptea de vineri spre sambata, iar alarma de raid aerian a sunat in majoritatea regiunilor, inclusiv la Kiev. Potrivit RBC, au fost raportate explozii la Mikolaiv, Krivi Rih (regiunea Dnipropetrovsk) si Kropivnitki (regiunea Kirovohrad).(Rador/…

- Locuitorii din al doilea mare oras al Ucrainei, Harkiv, au fost indemnati sa ramana in adaposturi, in conditiile in care bombardamentul sangeros al Rusiei continua. Potrivit oficialilor locali, doua persoane au fost ucise si 17 au fost ranite, in timpul celui mai recent atac. Primarul din Harkiv a declarat…

- Fortele ruse isi continua atacurile asupra orasului ucrainean estic Lisiceansk, singurul oras din Lugansk ramas sub control ucrainean. Armata ucraineana a comunicat ca a respins incercarile de a desfasura misiuni de recunoastere, in apropierea unei fabrici de gelatina. De asemenea, au avut loc lupte…

- Presedintele Vladimir Putin a dat termen armatei ruse sa atinga granitele administrative ale regiunii Lugansk la 1 iunie si cele ale regiunii Donetk pana la 1 iulie, astfel incat in prima zi a lunii iulie sa fie cucerit intregul bazin carbonifer Donbas din estul Ucrainei, informeaza agentia ucraineana…

- Imagini filmate cu drona, realizate miercuri, 25 mai, arata urmarile unui atac cu rachete asupra unei instalații feroviare din Pokrovsk, un nod pentru aprovizionarea și evacuarile din regiunea Donețk. Imaginile filmate la sol arata un crater mare pe o linie de cale ferata și o casa din apropiere avariata.…

- Armata ucraineana a acuzat miercuri ca fortele ruse au bombardat o scoala la Avdiivka, in regiunea Donetk (estul Ucrainei), utilizand munitii cu fosfor alb puternic inflamabile, care au provocat un incendiu ce a mistuit intreaga cladire, relateaza agentiile de presa EFE si Ukrinform, potrivit Agerpres.

- Grupul de lupta „K2”. Acesta este numele militarilor care lupta in prezent in Donbas, ca parte a Brigazii 54 Mecanizate. Potrivit publicației Hromadske , „soldații universali” au distrus 39 de unitați de vehicule blindate, intre care 25 de tancuri. Unitatea de elita K2, al carui nume e dat de comandantul…

Cel puțin 21 de persoane au fost ucise și alte 27 au fost ranite in timpul atacurilor rusești din regiunea Donețk, in estul Ucrainei, a afirmat guvernatorul regional.