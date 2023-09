Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut sambata dupa-amiaza o escala scurta in Polonia pentru a multumi si decora doi voluntari polonezi, intr-un moment in care relatiile dintre Kiev si Varsovia sunt foarte tensionate.

- ”Ma bucur ca Ucraina a inceput sa discute cu noi si nu peste noi cu Uniunea Europeana (UE) sau in mod individual cu diverse tari in afara de noi, pentru ca ar fi ridicol”, a declarat vineri presei ministrul polonez al Agriculturii, potrivit postului polonez TVN24, afiliat CNN. Presedintele polonez Andrzej…

- Polonia se opune dorintei Germaniei de a obtine un loc permanent in Consiliul de Securitate al ONU, a declarat joi ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, pentru postul de radio public, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Propunerea, facuta de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, este…

- O coliziune intre un tren si un camion la nord-vest de Varsovia, capitala Poloniei, s-a soldat cu 22 de raniti, dintre care trei in stare grava. In cursul diminetii, ‘un tren local a lovit un camion pe o trecere de cale ferata fara bariere in apropiere de Plonsk’, la circa 65 de kilometri nord-vest…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunta ca verificarille facute in ceea ce priveste „comisarii militari” au scos la iveala multe abuzuri. Sistemul de recrutare are nevoie de oameni care inteleg valoarea apararii Ucrainei, a spus el, potrivit News.ro.

- Soldatii ucraineni au cerut legalizarea marijuanei medicinale parlamentului de la si spera ca un proiect de lege in acest sens, ce are si sprijinul presedintelui Volodimir Zelenski, va fi votat in curand, dupa mai multe incercari esuate, relateaza joi agentia EFE, potrivit Agerpres.„Din pacate, in urma…